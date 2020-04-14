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Регион 14.04.2020 16:25

В Иране прирост смертей от коронавируса замедлился до минимума за месяц

В Иране за сутки умерли 98 пациентов с коронавирусом, что является самый низким показателем за последний месяц, сообщает во вторник агентство "Тасним" со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

В общей сложности за время эпидемии в Иране скончались 4 тыс. 683 человека.

Всего коронавирус был выявлен в Иране у 74 тыс. 877 человек, в том числе у 1 тыс. 574 за последние сутки. Выздоровели 48 тыс. 129 жителей Ирана.

В ближневосточном регионе именно в Иране сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом. Проблему усугубляют экономические сложности и ограничения, с которыми столкнулась страна в связи с возобновлением действия санкций США.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СМЕРТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]