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Дальнее зарубежье 14.04.2020 20:37

В странах Африки зарегистрировали свыше 15 тыс. случаев заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник сообщила, что число заразившихся коронавирусом в странах Африки превысило 15 тыс. человек.

"Более 15 тыс. случаев COVID-19 выявлено на африканском континенте", - сообщила организация в Twitter.

Самое большое количество заражений зарегистрировали в ЮАР - свыше 2,2 тыс., в Египте - более 2 тыс. случаев, в Алжире - почти 2 тыс., в Марокко - более 1,7 тыс.

Самое высокое количество смертей зараженных коронавирусом в Алжире - 313, за ним следуют Египет (159) и Марокко (120).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФРИКА, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]