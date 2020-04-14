МВФ ожидает падения ВВП РФ в 2020г на 5,5%, мирового - на 3%

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение российской экономики в 2020 году на 5,5%, мировая экономика, по его оценке, упадет на 3%. Такие данные приводятся в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: The Great Lockdown), опубликованном МВФ во вторник. Снижение экономики в результате ситуации с коронавирусом и предпринимаемых странами мер по сдерживанию его распространения ждет в этом году очень многие государства.

Еще в январе фонд прогнозировал рост ВВП РФ в текущем году на 1,9%, мирового - на 3,3%. Как отмечает МВФ, мир кардинально изменился за три месяца, прошедшие с момента последнего обновления WEO. Столь же кардинально изменилась и его оценка как мирового роста, так и отдельных экономик.

Оценка перспектив российской экономики у МВФ оказалась более жесткой, чем у Всемирного банка, который неделей ранее представил прогноз снижения ВВП РФ в 2020 году на 1% (в декабре ожидал рост на 1,6%), а при более неблагоприятном сценарии на 2,2%.

Накануне глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, ранее прогнозировавший падение российской экономики в коридоре межу 3% и 5%, сообщил, что теперь более склонен ожидать снижения на 5%. Банк России пока не дает своих оценок падения российской экономики, глава ЦБ Эльвира Набиуллина только отметила, что рост будет "в отрицательной зоне". Минэкономразвития также еще не обновляло своих оценок (по макропрогнозу, утвержденному в середине февраля, ожидался рост на 1,9%).

Исходя из оценок МВФ, снижение экономики России в результате мер по сдерживанию коронавируса будет не таким глубоким, как в 2009 году, когда российский ВВП упал на 7,9%. Мировая же экономика упадет существенно ниже, чем в 2009 году, когда снижение составило 0,1%.

"Этот кризис не похож ни на один другой. (. . .) В нормальных кризисах политики пытаются поддержать экономическую активность, стимулируя совокупный спрос как можно быстрее. На этот раз кризис в значительной степени является следствием необходимых мер сдерживания. Это делает стимулирующую деятельность более сложной и, по крайней мере, для наиболее затронутых секторов, нежелательной", - отмечает МВФ.

Однако уже в следующем году экономики, как ожидает фонд, начнут пытаться наверстывать упущенное. Так, МВФ повышает на 1,5 процентного пункта (п.п.) прогноз роста ВВП России в 2021 году - до 3,5%. Рост мировой экономики, по мнению фонда, в следующем году также будет более интенсивный, чем ожидалось в январе - на 5,8%, а не на 3,4%. В то же время МВФ отмечает, что вокруг прогноза глобального роста существует крайняя неопределенность. "Экономические последствия зависят от факторов, которые трудно предсказать, включая пути пандемии, интенсивность и эффективность мер сдерживания, степень перебоев с поставками, последствия драматического ужесточения условий глобального финансового рынка, сдвиги в структуре расходов, поведенческих изменений (таких, как люди, избегающие торговых центров и общественных перевозок), эффекты доверия и нестабильные цены на товары", - говорится в обзоре.

Экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2020 году снизится на 1% (ранее ожидался рост на 4,4%), а в 2021 году вырастет на 6,6% (предыдущий прогноз - рост на 4,6%).

Экономика Китая, откуда, как предполагается, и началось распространение COVID-19, по ожиданиям МВФ, в 2020 году останется в плюсе, хотя темп роста замедлится по сравнению с предыдущим прогнозом - 1,2% против 6%, а в 2021 году ее рост ускорится до 9,2% с ожидавшихся в январе 5,8%.

Оценка роста экономики Индии в текущем году снижена на 4,9 п.п., до 1,9%, в 2021 году - повышена на 0,9 п.п., до 7,4%. Бразильскую экономику ждет падение на 5,3% (в январе прогнозировался рост на 2,2%), на 2021 год прогноз роста повышен до 2,9% с 2,3%, мексиканскую - падение в 2020 году на 6,6% и рост на 3% в 2021 году.

ВВП развитых стран в 2020 году просядет на 6,1% (ожидался рост на 1,6%), в 2021 году вырастет на 4,5% (1,6%).

Существенное снижение экономики ждет в текущем году, по мнению МВФ, и США - на 5,9% по сравнению с ожидавшимся ростом на 2%. В 2021 году рост американской экономики составит 4,7%, предыдущий прогноз - 1,7%.

В странах еврозоны, по оценке МВФ, ВВП упадет еще глубже - на 7,5% (январский прогноз - рост на 1,3%), в 2021 году ожидается рост на 4,7% (предыдущая оценка - 1,4%). При этом самое глубокое падение будет в Италии (на 9,1%) и в Испании (на 8%), рост в этих странах в следующем году будет на 4,8% и 4,6%. В Германии снижение составит 7%, во Франции - 7,2%, в 2021 году экономики этих стран могут вырасти на 5,2% и 4,5%.

Экономика Японии в текущем году снизится на 5,2% (предыдущая оценка - рост на 0,7%), в 2021 году вырастет на 3% (0,5%).

ВВП Великобритании упадет в 2020 году, полагает фонд, на 6,5% (ожидался рост на 1,4%), а в 2021 году вырастет на 4% (1,5%).