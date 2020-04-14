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Социум 14.04.2020 16:47

В Азербайджане выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 1197

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 49 человек, сообщил Оперативный штаб при кабинете министров.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 49 зараженных COVID-19. Один из больных, 1933-го года рождения, с положительными анализами на COVID-19 скончался, он страдал сахарным диабетом и ишемией сердца", - отмечается в сообщении оперативного штаба.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1197, общее число умерших достигло 13.

Кроме того, согласно сообщению, за минувшие сутки вылечились еще 62 человека, общее число вылечившихся достигло 351.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 833 человека. Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 28 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ОПЕРШТАБ, ЗАРАЖЕНИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]