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Макроэкономика 14.04.2020 17:00

МВФ ожидает снижения ВВП Белоруссии на 6% в 2020г

Международный валютный фонд (МВФ) резко ухудшил прогноз по ситуации в экономике Белоруссии на фоне глобального экономического спада из-за негативного влияния пандемии коронавируса.

В соответствии с опубликованным во вторник обновленным прогнозом МВФ (World Economic Outlook, WEO), ожидается снижение ВВП Белоруссии в 2020 году на уровне 6% после роста на 1,2% в 2019 году. В октябре прошлого года МВФ ухудшал оценку роста экономики Белоруссии в 2020 году до 0,3% с 2,2%.

По оценке МВФ, в 2021 году экономика Белоруссии вернется в зону роста и ВВП увеличится на 3,5%.

Годовой уровень инфляции в 2020-2021 годах прогнозируется на уровне 5,6%.

Кроме того, МВФ ожидает роста безработицы в Белоруссии - с 0,3% в 2019 году до 2,3% в 2020 году и 1,8% в 2021 году.

На минувшей неделе Всемирный банк сообщил, что прогнозирует снижение ВВП Белоруссии в 2020 году на 4%. В январе этого года ВБ ожидал рост белорусской экономики на уровне 1% в 2020 году. По прогнозу ВБ, инфляция в Белоруссии в 2020 году резко вырастет до 11,3% с 4,7% в 2019 году.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МВФ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]