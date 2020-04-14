МВФ ожидает снижения ВВП Белоруссии на 6% в 2020г

Международный валютный фонд (МВФ) резко ухудшил прогноз по ситуации в экономике Белоруссии на фоне глобального экономического спада из-за негативного влияния пандемии коронавируса.
В соответствии с опубликованным во вторник обновленным прогнозом МВФ (World Economic Outlook, WEO), ожидается снижение ВВП Белоруссии в 2020 году на уровне 6% после роста на 1,2% в 2019 году. В октябре прошлого года МВФ ухудшал оценку роста экономики Белоруссии в 2020 году до 0,3% с 2,2%.
По оценке МВФ, в 2021 году экономика Белоруссии вернется в зону роста и ВВП увеличится на 3,5%.
Годовой уровень инфляции в 2020-2021 годах прогнозируется на уровне 5,6%.
Кроме того, МВФ ожидает роста безработицы в Белоруссии - с 0,3% в 2019 году до 2,3% в 2020 году и 1,8% в 2021 году.
На минувшей неделе Всемирный банк сообщил, что прогнозирует снижение ВВП Белоруссии в 2020 году на 4%. В январе этого года ВБ ожидал рост белорусской экономики на уровне 1% в 2020 году. По прогнозу ВБ, инфляция в Белоруссии в 2020 году резко вырастет до 11,3% с 4,7% в 2019 году.
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