МВФ прогнозирует спад экономики Азербайджана в 2020г на 2,2% из-за COVID-19, в 2021г рост составит 0,7%

Международный валютный фонд (МВФ) на фоне распространения коронавируса COVID-19 прогнозирует спад экономики Азербайджана в 2020 году на уровне 2,2%, отмечается в апрельском обзоре мировой экономики World Economic Outlook, опубликованного фондом.
В октябре 2019 года МВФ рост ВВП Азербайджана в текущем году прогнозировал на уровне 2,1%.
Согласно оценкам фонда, в 2021 году ВВП Азербайджана вырастет на 0,7%.
По прогнозам МВФ, инфляция в Азербайджане в 2020 году составит 3,3% в год, в 2021 году – замедлится до 3,2%. В октябре прошлого года МВФ прогнозировал инфляцию на 2020 год на уровне 3%.
Дефицит платежного баланса Азербайджана МВФ в 2020 году прогнозирует на уровне 8,2% ВВП (октябрьский прогноз – профицит в размере 10% ВВП), в 2021г – дефицит снизится до 3,7% ВВП.
Показатель безработицы в Азербайджане в 2020-2021гг останется на уровне 5%.
Правительство Азербайджана на 2020 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3%. При этом правительство пока не публиковало нового прогноза по темпам ВВП с учетом пандемии коронавируса и удешевления нефти.
Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,2%.
А.Мамедов
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