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Дальнее зарубежье 14.04.2020 21:35

В ряде европейских стран начинают снимать ограничения, введенные из-за коронавируса

В некоторых странах ЕС на этой неделе приступают к снятию некоторых ограничительных мер, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

В Испании, как сообщалось, в ряде регионов возобновляется экономическая деятельность, не связанная с товарами первой необходимости. В частности, разрешено вновь начать работу компаниям, связанным со строительством, тяжелой промышленность, услугами в сфере безопасности, ремонта.

Между тем, в Италии при соблюдении повышенных санитарных мер открываются книжные, канцелярские магазины, а также те, которые занимаются продажей детской одежды. Однако послабления различаются в зависимости от области.

Некоторые магазины и предприятия в сфере услуг со вторника возобновляют работу в Австрии. До сих пор в стране из-за пандемии коронавируса работали только продуктовые магазины, аптеки, магазины с товарами для животных, банки, почтовые отделения, прачечные и химчистки, а также автозаправочные станции. Со вторника, согласно распоряжению австрийского министра здравоохранения Рудольфа Аншобера, начинают работать автомастерские и мастерские по починке велосипедов, автомобильные мойки, строительные и садоводческие рынки независимо от площади помещений. Также открываются небольшие торговые помещения, такие как магазины оптики, одежды и обуви. Главное условие - их площадь не должна превышать 400 квадратных метров.

В Чехии ослаблять режим ограничительных мер начали еще на прошлой неделе. Со вторника в этой стране даже снимается запрет на поездки в других страны для сотрудников, занятых в работе на "жизненно важных сферах инфраструктуры".

В свою очередь в Дании на этой неделе откроют начальные школы и детские сады. Однако власти страны отметили, что театры, рестораны, бары и другие подобные объекты останутся закрытыми до 10 мая.

Ожидается также, что 19 апреля ограничительные меры будут сняты в Польше, где с начала вспышки выявлено около 7 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЕВРОПА, ОГРАНИЧЕНИЯ, СНЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]