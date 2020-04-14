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Дипломаты из США за два года до пандемии предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане

Сотрудники посольства США в Китае за два года до пандемии COVID-19 в мире предупреждали о проблемах с соблюдением безопасности в лаборатории в Ухане, сообщает газета The Washington Post.

В январе 2019 года посольство США в Пекине направило сотрудников в институт вирусологии в Ухане. Сотрудники посольства посещали институт несколько раз.

"То, что американские дипломаты узнали во время своих визитов, настолько их обеспокоило, что они направили в Вашингтон две дипломатические депеши", - отмечает газета.

В депешах говорилось о проблемах безопасности и управления в лаборатории института вирусологии. В частности, в ней наблюдается нехватка хорошо обученных специалистов, которые могут работать в лаборатории с такой высокой степенью заражения, отмечали специалисты. Дипломаты предлагали уделить лаборатории больше внимания и усилить ее поддержку со стороны США.

Одна из депеш попала в распоряжение обозревателя The Washington Post Джоша Рогина. В ней сказано, что в лаборатории работают над коронавирусом у летучих мышей, а его потенциальная передача человеку вызывает угрозу новой пандемии.

Ученые неоднократно заявляли, что пока нет доказательств того, что COVID-19 был создан искусственно. Они полагают, что вирусом человек заразился от животного, отмечает автор статьи.

Однако научный сотрудник Школы информации при Калифорнийском университете в Беркли Сяо Цян полагает, что в принципе вирус мог быть создан именно в лаборатории в Китае.

"В депеше говорится, что уже давно существуют опасения по поводу возможной угрозы общественному здоровью, которая могла возникнуть из-за исследований этой лаборатории, если они не были должным образом проведены и защищены", - заявил он.

В течение последних двух месяцев депеши от 2018 года снова начали циркулировать в администрации США, поскольку официальные лица обсуждали, может ли лаборатория быть источником пандемии, отмечает The Washington Post.

В мире коронавирусом COVID-19 заразились 1,94 млн человек, 120,9 тыс. человек скончались. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в США - 587 тыс. человек.

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Тэги: США, КНР, ЛАБОРАТОРИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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