SOCAR в I квартале увеличила экспорт газа на 11,8%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в первом квартале 2020 года экспортировала (с учетом прибыльной нефти, добываемой в рамках нефтяных контрактов) 5 млн 390,065 тыс. тонн нефти и 3 млрд 536,763 млн кубометров газа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

Как сообщалось, в январе-марте 2019 года SOCAR экспортировала 5,79 млн тонн нефти и 3,161 млрд кубометров газа. Таким образом, компания в отчетный период 2020 года сократила экспорт нефти на 6,9%, увеличила экспорт газа на 11,8%.

Кроме того, в январе-марте 2020 года SOCAR экспортировала 533,613 тыс. тонн продуктов нефтепереработки и нефтехимии (рост на 16,9% - ИФ).

Н.Аббасова