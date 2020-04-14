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ТЭК 14.04.2020 18:59

SOCAR в I квартале увеличила экспорт газа на 11,8%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в первом квартале 2020 года экспортировала (с учетом прибыльной нефти, добываемой в рамках нефтяных контрактов) 5 млн 390,065 тыс. тонн нефти и 3 млрд 536,763 млн кубометров газа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

Как сообщалось, в январе-марте 2019 года SOCAR экспортировала 5,79 млн тонн нефти и 3,161 млрд кубометров газа. Таким образом, компания в отчетный период 2020 года сократила экспорт нефти на 6,9%, увеличила экспорт газа на 11,8%.

Кроме того, в январе-марте 2020 года SOCAR экспортировала 533,613 тыс. тонн продуктов нефтепереработки и нефтехимии (рост на 16,9% - ИФ).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SOCAR, НЕФТЕГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]