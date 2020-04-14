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ТЭК 14.04.2020 19:16

Нефть ускорила снижение, Brent торгуется на уровне $30,69 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение на торгах во вторник, вновь приблизившись к многолетним минимумам.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 составляет $30,69 за баррель, что на $1,05 (3,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,99 (4,42%) - до $21,42 за баррель.

Аналитики предупреждают, что восстановления экономической активности в Китае после вспышки коронавируса, которое способствовало росту спроса на нефть, будет недостаточно для устранения избытка предложения сырья на мировом рынке, который привел к падению нефтяных цен, пишет газета Financial Times.

Эксперты говорят, что для поддержания мирового спроса нефть потребуется нечто большее, чем восстановление китайской экономики. Значительное сокращение глобального потребления нефти вслед за распространением коронавируса в США, Европе и других странах "с легкостью нивелирует восстановление спроса в Китае за тот же период", цитирует FT аналитика Wood Mackenzie Фэна Фу.

Государства ОПЕК+ в минувшие выходные договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

Тем временем Институт международных финансов (IIF) прогнозирует, что средняя цена Brent в 2020 году составит $40 за баррель. При этом добыча в США сократится на 900 тыс. б/с, до 12,3 млн б/с. "Добыча нефти в США вероятно упадет в связи с тем, что нынешние цены ниже уровня окупаемости добычи сланцевой нефти ($45 за баррель), - отмечают в IIF. - Многие американские компании в последние недели сократили планы по расходам и бурению, что естественно приведет к сокращению добычи в 2020 и 2021 гг."

IIF ожидает, что спрос на нефть скорее всего начнет восстанавливаться в третьем и четвертом кварталах текущего года. В среднем в 2020 году потребление снизится на 8 млн б/с. "К понижательным рискам для нефтяных цен относятся слабое соблюдение сделки ОПЕК+ и медленное восстановление спроса во втором полугодии", - отмечают в IIF.

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Тэги: НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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