Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8602 RUR   0.0233 GBR   2.1357 TRY   0.2511

Цена на нефть

13.04   $/bbl WTI 22.41 -0.35 Brent 31.74 0.26

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.04.2020 22:11

Катар получил продвинутую версию F-15

Военно-воздушные силы Катара осуществили первый испытательный полет на истребителе F-15, разработанном специально для вооруженных сил страны.

Как сообщило министерство обороны, ВВС страны успешно испытали самую продвинутую версию выпускаемой боевой машины.

В декабре 2017 года Пентагон объявил о продаже 36 истребителей F-15 Катару на сумму $6 млрд, сделка должна быть выполнена к концу 2022 года.

В ноябре 2018 сообщалось, что ВВС Катара рассчитывают получить первые 6 истребителей F-15 к марту 2021 года. Следующая партия, как ожидается, прибудет через 2-3 месяца после первой.

Предназначенный для Катара F15-QA имеет усовершенствованную кабину с большим дисплеем, улучшенную аэродинамику крыла.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАТАР, ИСТРЕБИТЕЛЬ, ИСПЫТАНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]