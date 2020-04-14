Катар получил продвинутую версию F-15

Военно-воздушные силы Катара осуществили первый испытательный полет на истребителе F-15, разработанном специально для вооруженных сил страны.

Как сообщило министерство обороны, ВВС страны успешно испытали самую продвинутую версию выпускаемой боевой машины.

В декабре 2017 года Пентагон объявил о продаже 36 истребителей F-15 Катару на сумму $6 млрд, сделка должна быть выполнена к концу 2022 года.

В ноябре 2018 сообщалось, что ВВС Катара рассчитывают получить первые 6 истребителей F-15 к марту 2021 года. Следующая партия, как ожидается, прибудет через 2-3 месяца после первой.

Предназначенный для Катара F15-QA имеет усовершенствованную кабину с большим дисплеем, улучшенную аэродинамику крыла.