Цена на золото приблизилась к максимальному с 2011г уровню

Июньские фьючерсы на золото во вторник достигли на Comex $1788,8 за унцию (по состоянию на 18:26).
По оценке MarketWatch, это близко к максимальному с 2011 года уровню.
Поддержку ценам оказывают опасения относительно состояния мировой экономики, а также квартальных результатов компаний. "Начинают публиковаться основные корпоративные отчеты, которые отразят первое влияние пандемии COVID-19 и послужат отрезвляющим напоминанием о том, какие сейчас трудные времена в экономике", - цитирует MarketWatch аналитиков Kitco. Например, чистая прибыль JPMorgan Chase & Co., крупнейшего по размеру активов банка США, упала на 69%.
Одним из факторов поддержки для золота на этой неделе станет начало сезона публикации корпоративной финансовой отчетности в США за I квартал, согласны аналитики Sberbank CIB. "Скорее всего, показатели будут слабыми и окажут давление на основные фондовые индексы, что, на наш взгляд, поддержит приток капитала в золото, являющееся защитным активом", - считают они. Дальнейшее распространение коронавируса подталкивает национальные правительства к продлению карантинных ограничений. Это усиливает негативный эффект для мировой экономики, и инвесторы все больше отдают предпочтение защитным активам, в частности золоту.
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