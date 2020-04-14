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Дальнее зарубежье 14.04.2020 20:16

Обама поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США

Экс-президент США Барак Обама во вторник официально поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы государства.

"Я с гордостью поддерживаю моего друга Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов", - заявил Обама в видеообращении.

"Я уверен, что у Джо есть все качества, которые мы хотим видеть в президенте в настоящее время", - отметил Обама.

Бывший президент США подчеркнул, что Байден может "излечить" США в тяжелые времена. "У Джо есть характер и опыт, чтобы провести нас через самые трудные времена и излечить нас", - сказал он.

Обама признался, что решение назначить Байдена своим заместителем было "одним из самых лучших решений".

"Он стал близким другом", - отметил экс-президент.

Накануне кандидатуру Байдена поддержал его бывший соперник на праймериз у демократов сенатор Берни Сандерс.

На прошлой неделе Сандерс объявил о выходе из борьбы за президентское кресло. В результате кандидатом от демократов теперь, вероятно, станет Байден.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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Тэги: ОБАМА, БАЙДЕН, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]