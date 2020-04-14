Обама поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США

Экс-президент США Барак Обама во вторник официально поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы государства.

"Я с гордостью поддерживаю моего друга Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов", - заявил Обама в видеообращении.

"Я уверен, что у Джо есть все качества, которые мы хотим видеть в президенте в настоящее время", - отметил Обама.

Бывший президент США подчеркнул, что Байден может "излечить" США в тяжелые времена. "У Джо есть характер и опыт, чтобы провести нас через самые трудные времена и излечить нас", - сказал он.

Обама признался, что решение назначить Байдена своим заместителем было "одним из самых лучших решений".

"Он стал близким другом", - отметил экс-президент.

Накануне кандидатуру Байдена поддержал его бывший соперник на праймериз у демократов сенатор Берни Сандерс.

На прошлой неделе Сандерс объявил о выходе из борьбы за президентское кресло. В результате кандидатом от демократов теперь, вероятно, станет Байден.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.