Обама поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США

Экс-президент США Барак Обама во вторник официально поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы государства.
"Я с гордостью поддерживаю моего друга Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов", - заявил Обама в видеообращении.
"Я уверен, что у Джо есть все качества, которые мы хотим видеть в президенте в настоящее время", - отметил Обама.
Бывший президент США подчеркнул, что Байден может "излечить" США в тяжелые времена. "У Джо есть характер и опыт, чтобы провести нас через самые трудные времена и излечить нас", - сказал он.
Обама признался, что решение назначить Байдена своим заместителем было "одним из самых лучших решений".
"Он стал близким другом", - отметил экс-президент.
Накануне кандидатуру Байдена поддержал его бывший соперник на праймериз у демократов сенатор Берни Сандерс.
На прошлой неделе Сандерс объявил о выходе из борьбы за президентское кресло. В результате кандидатом от демократов теперь, вероятно, станет Байден.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.
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