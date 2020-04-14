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Социум 14.04.2020 20:44

Ситуация с COVID-19 в Азербайджане находится под контролем, динамика последних дней обнадеживает – президент Алиев

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Азербайджане находится под контролем, смягчение ограничений возможно исходя из ситуации, заявил президент Ильхам Алиев.

«Пандемия коронавируса стала проблемой для всего мира, более 130 тыс. человек в мире погибли от этой вирусной инфекции. Могу сказать, что за счет предпринятых мер ситуация с коронавирусом в Азербайджане находится под контролем», - сказал Алиев во вторник в ходе видеоконференции при обсуждении с экономическим блоком правительства социально-экономическое развитие Азербайджана в первом квартале 2020 года.

По его словам, все действия, предпринятые правительством Азербайджана в рамках пандемии, являются правильными и позволили не допустить распространения инфекции.

«Если бы мы не приняли своевременные ограничительные меры, то у нас число инфицированных было бы не 1 тыс., а 10 тыс., возможно 20 тыс. Ситуация в других странах для нас должна быть уроком», - отметил он.

Алиев добавил, что некоторые страны использовали успешный опыт Азербайджана в борьбе с коронавирусом.

Президент подчеркнул, что дальнейшие действия в рамках борьбы с пандемией будут зависеть от развития ситуации. «Динамика последних дней обнадеживает. Все мы хотим, чтобы карантин закончился как можно быстрее и все вернулись к нормальной жизни. Мы должны проводить широкий мониторинг ситуации. Но смягчение ограничений будет зависеть от развития ситуации», - добавил президент.

Как сообщалось ранее, общее число зараженных в Азербайджане составляет 1197, общее число умерших – 13, вылечились – 351 человек.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 833 человека. Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 28 - средней тяжести, остальных - стабильное.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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