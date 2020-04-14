Вашингтон хочет, чтобы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) коренным образом изменила методы своей работы, заявил радио штата Флорида госсекретарь США Майк Помпео.
"Всемирная организация здравоохранения за историю своего существования сделала хорошую работу. К сожалению, теперь она оказалась не на высоте", - отметил Помпео.
"Нам нужно удостовериться, что мы добьемся фундаментальных изменений (в работе ВОЗ - ИФ), или что там примут решение, которое прозвучит так: мы (ВОЗ - ИФ) сделаем свою часть работы и обеспечим действительное исполнение наших важных обязательств перед миром - тех, что по правде говоря, оберегают безопасность в том числе США", - пояснил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе намерен принять решение по теме дальнейшего финансирования ВОЗ.
Ранее он заявлял, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать. При этом президент США отмечал, что его страна переводит в ВОЗ на порядок больше средств, чем другие государства.
Между тем, демократы не согласны критикой Трампа и республиканцев в адрес ВОЗ. По их мнению, ответственность за ситуацию с коронавирусом в США лежит на президенте.
По данным сайта Worldometer, собирающем статистику об обстановке с COVID-19 в мире, США в данный момент лидирует среди всех стран по числу зарегистрированных случаев инфицирования - 598 тыс. 737. Скончались 24,7 тыс. пациентов с коронавирусом, вылечились - 38 тыс. 15.
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