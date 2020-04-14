Вклад других производителей в снижение нефтедобычи будет частично через закупку нефти в SPR США - министр энергетики СаудАравии

Производители нефти, не входящие в сделку ОПЕК+, частично сделают свой вклад снижением производства, и частично - через программу увеличения Стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью Bloomberg TV.
Он подтвердил информацию источников "Интерфакса", что страны ОПЕК+ в мае снизят добычу на 12,5 млн б/с по сравнению с апрелем, отметив, что страны G20 с другими производителями сделают свой вклад в размере почти на 7 млн б/с, то есть в целом сокращение составит 19,5 млн б/с.
"Думаю, что Бироль (глава МЭА Фатих Бироль - ИФ) сделает объявление в среду - часть от этого будет снижение производства и часть - двухмесячная программа по увеличению SPR", - сказал министр.
Ранее источник "Интерфакса" говорил, что США оценивают свой вклад в сделку увеличением спроса на 3,3 млн баррелей в сутки, закупив нефть в Стратегический резерв. Ранее также сообщалось о закупках нефти в хранилища IEA.
На прошлой неделе глава МЭА Фатих Бироль сообщал, что страны-импортеры нефти могут вскоре объявить о закупках нефти, чтобы поддержать спрос на топливо. "Мы увидим восстановление спроса (...), но я не ожидаю очень быстрого восстановления цен на нефть", - отметил он.
Таким образом, купив в SPR 200 млн баррелей нефти, в течение двух месяцев средний прирост спроса может составить около 3,3 млн б/с.
Министерство энергетики США объявило во вторник, что ведет переговоры с девятью американскими компаниями по поводу хранения их нефти в SPR. Речь идет о хранении порядка 23 млн баррелей нефти, большинство из них будет получено в мае и июне, возможно в апреле. Возврат нефти может быть осуществлен до марта 2021 года с небольшим объемом, который уйдет в оплату за хранение.
Страны ОПЕК+ договорились снизить в мае-июне добычу на 9,7 млн б/с, но формально снижение в мае по сравнению с апрелем составит 12,5 млн б/с, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с подсчетами. Дело в том, что база для отсчета - октябрь 2018 года, а в апреле, после того, как перестала действовать сделка ОПЕК+, некоторые страны резко увеличили нефтедобычу, создав дополнительное давление на рынок, и так страдавший под гнетом упавшего спроса.
В частности, поскольку Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт в апреле нарастили добычу - до 12,3 млн б/с, до 4,1 млн б/с и 3,15 млн б/с соответственно, то абсолютное снижение с уровня апреля для них будет гораздо сильнее для того, чтобы в мае выйти на согласованный уровень добычи. Трем этим странам придется снизить добычу в мае по сравнению с апрелем на 1,6 млн б/с больше, чем оговорено их квотами.
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