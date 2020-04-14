Турция не отказывается от контракта с Россией по С-400, но хочет купить и Patriot у США - Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник о неизменности позиции Турции по вопросу о закупке у России зенитно-ракетных комплексов С-400.
"Наша позиция по сделке по С-400 осталась неизменной", - сообщил журналистам глава турецкого внешнеполитического ведомства.
"Россия, и мы должны признать это, наш сосед и очень важный игрок в нашем регионе, поэтому естественно следует сотрудничать с Москвой, хотя это и не всегда просто", - сказал он, отметив, что турецкая сторона "работает с Россией, когда это возможно".
В то же время Чавушоглу подчеркнул готовность Анкары закупить у США ЗРК Patriot.
"Мы (Турция - ИФ) готовы закупить американские системы Patriot, если нам поступит хорошее предложение", - объяснил министр.
Чавушоглу отметил, что "Турция никогда не подвергнет риску целостность оборонной системы НАТО".
Анкара неоднократно заявляла, что намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года. Министр обороны Турции Хулуси Акар в январе сказал, что российские комплексы ПВО С-400 будут полностью готовы к действию в апреле или в мае.
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