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Регион 14.04.2020 21:53

Турция не отказывается от контракта с Россией по С-400, но хочет купить и Patriot у США - Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник о неизменности позиции Турции по вопросу о закупке у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Наша позиция по сделке по С-400 осталась неизменной", - сообщил журналистам глава турецкого внешнеполитического ведомства.

"Россия, и мы должны признать это, наш сосед и очень важный игрок в нашем регионе, поэтому естественно следует сотрудничать с Москвой, хотя это и не всегда просто", - сказал он, отметив, что турецкая сторона "работает с Россией, когда это возможно".

В то же время Чавушоглу подчеркнул готовность Анкары закупить у США ЗРК Patriot.

"Мы (Турция - ИФ) готовы закупить американские системы Patriot, если нам поступит хорошее предложение", - объяснил министр.

Чавушоглу отметил, что "Турция никогда не подвергнет риску целостность оборонной системы НАТО".

Анкара неоднократно заявляла, что намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года. Министр обороны Турции Хулуси Акар в январе сказал, что российские комплексы ПВО С-400 будут полностью готовы к действию в апреле или в мае.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С/400, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]