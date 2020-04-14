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ТЭК 14.04.2020 21:51

Потери Азербайджана от низких цен на нефть оцениваются до $1 млрд – Алиев

Потери Азербайджана от низких цен на нефть могут составить до $1 млрд , считает президент страны Ильхам Алиев.

"Если цена на нефть не поднимется на нужный уровень, у нас будут дополнительные потери, которые могут составить примерно $700 млн, а может и в районе $1 млрд", - сказал Алиева во вторник, выступая на совещании правительства по итогам социально-экономического развития Азербайджана в первом квартале 2020 года.

Он отметил, что по итогам договоренности стран ОПЕК и не-ОПЕК сложился редкий формат сотрудничества, который он накладывает дополнительные обязательства на каждую из стран, включая Азербайджан.

"Хочу отметить, что Азербайджан всегда играл активную роль в рамках ОПЕК+. Также хочу напомнить, что впервые идею формата ОПЕК+ подал я на панельном обсуждении Всемирного экономического форума в Давосе. Сейчас договорились уже не только участники ОПЕК+, а все нефтедобывающие страны. Считаю, что это редкий формат сотрудничества, который накладывает дополнительные обязательства на каждую из стран, включая Азербайджан. В рамках этих обязательств наша нефтедобыча в этом году будет снижена", - подчеркнул Алиев.

Глава государства также отметил, что в случае если цена на нефть не восстановится, страну ждут дополнительные потери и снижение валютных резервов. "В первом квартале по отношению к 1 января 2020 года валютные резервы уже сократились. Это естественно и в такой ситуации хочу отметить, что нам следует с большим вниманием относиться к расходам. Госинвестиции должны отвечать двум основным целям - обеспечение занятости и влияние реализуемых (за счет этих средств-ИФ) проектов на реальный сектор экономики", - добавил Алиев.

Глава Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов в своем выступлении на совещании отметил, что успешные переговоры в рамках ОПЕК+ стали хорошей новостью и для платежного баланса Азербайджана и в целом для валютных резервов страны к концу 2020 года.

"Однако, известно, что снижение экономического спроса в мире, а также спроса в экономике в целом не способствует резкому росту цен на нефть. Тем не менее, считаем, что до конца текущего года мы сможем создать стабильность на валютном рынке",- сказал Рустамов.

Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. При этом на первом этапе (в мае-июне 2020 года) снижение в рамках ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с.

В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с. учетом этого, в мае-июне 2020 года Азербайджан должен снизить добычу нефти на 23% от указанной цифры, т.е. на 164 тыс. б/с, до 554 б/с, в июле-декабре 2020 года - на 18% или на 131 тыс. б/с, до 587 тыс. б/с, в период с января 2021года до апреля 2022 года - на 14% или на 98 тыс. б/с, до 620 тыс. б/с.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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