Президент Алиев обвинил ПАСЕ в антиазербайджанской позиции

Все международные организации признают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, осуждают так называемые «выборы» в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

“Международные организации не признают и осуждают выборы в т.н. “НКР”, в числе которых Европейский парламент, НАТО, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Тюркский совет. Все эти организации составляют большинство мирового сообщества, которое выступает против данных выборов. Число стран-участников Движения неприсоединения составляет 120, Организации исламского сотрудничества - свыше 50, Евросоюза - около 30 стран, ОБСЕ - около 50 стран. Все эти страны своим решением показали, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Хочу еще раз подчеркнуть, что Карабах - это Азербайджан!”, - отметил Алиев на совещании, посвященным социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, проведенного в видеоконференции.

Вместе с этим глава государства сказал, что в списке организаций, поддерживающих Азербайджан, нет одной организации – Совета Европы, Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ), которая «свыше 20 лет очерняет и не упускает случая, чтоб дискредитировать Азербайджан». «Все международные организации выступили против «выборов», поддержав нас, кроме этой организации. Почему ПАСЕ молчит? Ответ ясен: потому что в ней собраны антиазербайджанские и проармянские силы, поэтому они враждебно относятся к Азербайджану. В связи с этим, все комментарии, исходящие от этой организации, не имеют никакого значения, все их решения и резолюции для меня не стоят дороже клочка бумаги, меня никогда не интересовала и не интересует их мнение об Азербайджане».

Кроме этого, президент выразил недовольство содокладчиками. «Как только здесь (в Азербайджане – ИФ) происходит мелкий инцидент, они тут же начинают выдумывать небылицы о нашей стране. Теперь почему они молчат? Посему, считаю, что они потеряли моральное право считаться докладчиками по Азербайджану. Азербайджанский народ все прекрасно видит, понимает, что целью этих докладчиков совершенно не является защита демократии и человеческих прав. Их целью является только очернять нас, шантажировать и дискредитировать, тем самым нанося удар по нашим интересам”, - подчеркнул Алиев.

Президент добавил, что Азербайджан продолжит свою политику, основной линией которой является восстановление своей территориальной целостности в вопросе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Х.Насирзаде