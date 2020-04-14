Банки в Азербайджане увеличили в I квартале бизнес-кредитование на 3,7% - глава ЦБА

Банковский сектор Азербайджана продемонстрировал в первом квартале 2020 года позитивную динамику, считает председатель правления Центрального банка страны (ЦБА) Эльман Рустамов.

"В течение первого квартала кредитование выросло на 2,2%. При этом бизнес-кредитование показало более высокие темпы роста – 3,7%. Ипотечное кредитование выросло на 4,2%, а потребительское кредитование сократилось на 1,9%", - сказал Рустамов во вторник в ходе видеоконференции с участием президента Ильхама Алиева и членов правительства, на которой обсуждались итоги социально-экономического развития страны в первом квартале 2020 года.

Протекающие в течение отчетного периода процессы, по словам главы ЦБА, оказали некоторое влияние на рост долларизации депозитов юридических и физических лиц.

"Долларизация по депозитам физических лиц выросла в первом квартале на 2,8%, по вкладам юридических лиц – на 1,4%. Но показатели первой декады апреля уже демонстрируют обратный процесс, то есть начался тренд дедолларизации. Это показывает, что доверие населения и бизнеса к национальной валюте восстанавливается", - сказал Рустамов.

По словам Рустамова, сложившаяся ситуация (распространение коронавируса и карантинный режим – ИФ) привела к росту безналичных расчетов. Так, безналичные расчеты через Национальную платежную систему выросли на 3,6%, в целом платежи посредством пластиковых карт – на 36%.

Глава ЦБА добавил, что ликвидность банковского сектора страны сегодня находится на удовлетворительном уровне, и ЦБА продолжает поддерживать ее. "Только с начала этого года ЦБА оказал поддержку банковскому сектору на сумму 627 млн манатов. Эти средства были в основном направлены на поддержку ипотечной системы, рынка ценных бумаг и Международного банка Азербайджана, который является системообразующим", - добавил Рустамов.

А.Мамедов