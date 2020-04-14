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Бизнес и законодательство 14.04.2020 22:37

Минэкономики до конца апреля запустит программу господдержки по кредитным гарантиям – Джаббаров

Министерство экономики Азербайджана завершило работу над пакетом изменений в законодательстве, предусматривающих меры по налоговому стимулированию в условиях пандемии коронавируса, заявил глава ведомства Микаил Джаббаров.

«Мы завершили работу над законодательным пакетом, включающим в себя налоговое стимулирование. В настоящее время идет процесс согласования пакета с соответствующими структурами. Также близится к завершению работа с государственным сектором и банками по оказанию господдержки по кредитным гарантиям. Наша цель - запустить программу до конца этого месяца», сказал Джаббаров во вторник в ходе видеоконференции при обсуждении с экономическим блоком правительства социально-экономическое развитие Азербайджана в первом квартале 2020 года.

«Я хотел бы подчеркнуть, что мы проводим эту работу вместе с банковским сектором в установленных рамках. Кроме того, в новых экономических условиях началась работа над соответствующими планами по 8 секторам экономики», сказал министр.

Он также отметил, что проводится анализ проектов, направленных восстановление экономического роста.

Джаббаров также проинформировал главу государства, что по итогам января-марта 2020 года рост в ненефтяной промышленности составил 23%, в горнорудной - 12%, в сельском хозяйстве - 3,7%, объем грузоперевозок увеличился на 7,2%.

«В тоже время спад наблюдается в сферах туризма, услуг, пассажироперевозок, общественного питания и в строительном секторе», отметил министр.

Джаббаров также сообщил, что в январе-марте увеличился экспорт сельхозпродукции на 4%, золота - на 17%, химической продукции - на 14%.

«Что касается импорта сельхозпродукции, то здесь наблюдается спад на 5%. Положительным моментом является тот факт, что сокращается разница между внутренним потреблением продовольственных товаров и их импортом», - добавил он.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, НАЛОГИ, СТИМУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]