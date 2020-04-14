Рост в секторе АПК Азербайджана в I квартале составил 3,7% - президент Алиев

Рост производства продукции АПК в первом квартале 2020 года составил 3,7%, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Более высокие результаты были достигнуты в растениеводстве - рост составил более чем на 13%. Если мы примем во внимание, что в прошлом году был большой рост производства сельскохозяйственных культур, это показывает, что эта область развивается успешно и быстро. Говоря же о животноводстве, здесь требуется больше времени для развития и здесь рост составил более 3%. В целом, объем сельскохозяйственного производства в первом квартале составил 3,7%», - отметил Алиев на совещании, посвященным социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, проведенного в формате видеоконференции.

Кроме того, глава государства отметил, что в текущем году планируется выделить кредиты из Фонда развития предпринимательства предпринимателям, работающим в аграрном секторе.

“В частности, я считаю, что в сложившейся ситуации больше внимания следует уделить сфере сельскохозяйственной переработки. Потому что нам нужно создать цепочку добавленной стоимости и попытаться предложить больше готовой продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В то же время это приведет к созданию новых рабочих мест. Конечно же, мы не должны забывать о представителях малого предпринимательства», - сказал глава государства.

Алиев отметил, что сельскохозяйственное производство в Азербайджане должно развиваться высокими темпами, чтобы страна могла удовлетворить внутренний спрос, а также поставлять свою продукцию на экспортные рынки.

«Дополнительные средства должны быть выделены для решения упомянутых вопросов. Из Резервного фонда президента будет выделено 30 млн манатов на выдачу беззалоговых микрокредитов в секторе АПК», - подчеркнул Алиев.

Глава государства отметил, что вопрос засухи в АПК являются очень серьезным и требующим принятия безотлагательных мер, в связи с чем, должен быть создан специальный комитет, который, по его словам, возглавит вице-премьер Шахин Мустафаев.

«Шахин Мустафаев активно занимался этим вопросом во время своего пребывания на посту министра экономики и регулярно отчитывался передо мной. В комиссию должны войти главы соответствующих ведомств - министр сельского хозяйства, министр экономики, министр экологии и природных ресурсов, руководители мелиорации и водных ресурсов, Азерсу и других структур для разработки конкретного плана действий”, - отметил Алиев.

Министр сельского хозяйства страны Инам Керимов, в свою очередь, отметил, на территории страны в данное время идут активные работы по посеву весенних культур, снабжение фермеров необходимыми семенами, пестицидами и минеральными удобрениями, а также выдаются субсидии для приобретения сельхозтехники.

“Более 1 млн га засеяно под зерно, из которых 641 тыс. га пахотных земель отведено для зерна, 369 тыс. га - ячменя. Также в эти дни планируется начать посев хлопчатника в 21 регионе страны общей площадью в 100 тыс. га. Подписаны контракты с более чем 19 тыс. производителей, были приняты меры для снабжения необходимыми семенами, удобрениями и пестицидами. Принимаются меры для посадки других яровых культур - табака, сахарной свеклы, бахчевых культур и картофеля. На сегодняшний день свыше 484 тыс. фермеров прошли регистрацию в электронной системе, из которых 357 тыс. фермеров задекларировали свои посевы. Свыше 321 тыс. фермерам выданы субсидии”, - отметил министр.

Министр подчеркнул, что для сбора урожая зерна в этом году будут задействованы 728 комбайна. Кроме этого, планируется закупить 125 комбайна.

Кроме того, Керимов отметил, что ввиду подписания президентом несколькими днями ранее указа, был создан механизм для предоставления фермерам микрокредитов, необеспеченных залогом.

«Потому что ранее наши фермеры во время посевного сезона сталкивались с трудностью получения микрокредитов - банки часто требовали от фермеров закладывать квартиры в Баку для предоставления льготных кредитов», - отметил министр.

Х.Насирзаде