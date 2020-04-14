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Финансы 14.04.2020 23:07

ЦБ Азербайджана рассмотрит возможность предоставления каникул в финансовой сфере

Центральный банк Азербайджана продолжит поддерживать макроэкономическую и финансовую стабильность в стране, отмечает наличие потенциала для повышения учетной ставки, заявил председатель Центробанка Эльман Рустамов.

"В предстоящий период мы должны обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность, поддерживать население и бизнес, страдающие от пандемии коронавируса. Кроме того, необходимо вернуть население и экономику к нормальной жизни после того, как эта ситуация (с коронавирусом – ИФ) закончится. И эти действия мы должны предпринять сейчас", - сказал Рустамов во вторник в ходе видеоконференции с участием президента Ильхама Алиева и членов правительства, на которой обсуждались итоги социально-экономического развития страны в первом квартале 2020 года.

По его словам, финансовая стабильность находится в центре внимания и под постоянным контролем.

"ЦБА отслеживает ситуацию и, конечно, мы обсудим ситуацию с Советом финансовой стабильности. В целом, в сферах, затронутых пандемией, были предложены меры по смягчению последствий. ЦБА также обсуждает возможные каникулы, связанные с шагами, предпринятыми правительством. Мы планируем провести заседание Совета финансовой стабильности в ближайшие дни, где будут обсуждены наши предложения, включая шаги, которые мы планируем предпринять в области валютного регулирования", - сказал он.

Рустамов отметил, что сложившаяся ситуация также привела к дилемме с процентными ставками. По его словам, шаги по сохранению депозитов требовали повышения процентных ставок, тогда как общая ситуация в экономике требовала смягчения процентных ставок.

"В такой ситуации мы не увеличили и не снизили процентную ставку, заняв своего рода выжидательную позицию. Конечно, мы следим за событиями, думаем, что есть потенциал для повышения процентных ставок (в настоящее время 7,25% - ИФ). Однако, мы должны следить за ситуацией и быстро и точно реагировать на ситуацию", - сказал глава ЦБА.

А.Мамедов

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Тэги: БАНКИ, МАКРОЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]