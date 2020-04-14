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Это интересно 14.04.2020 23:13

Коронавирус, скорее всего, имеет природное происхождение, но окончательные выводы еще впереди - США

Американская разведка продолжает вести расследование в отношении источника происхождения коронавируса COVID-19, но скорее всего, он не является человеческим творением, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) США Марк Милли.

"Есть много слухов и догадок среди широкого спектра СМИ, сайтов и так далее. Для вас не станет сюрпризом, что мы крайне этим интересуемся", - сказал он во вторник на брифинге, комментируя предположение, что коронавирус может происходить из китайской биологической лаборатории.

"В данный момент я могу сказать - это неокончательно, но все свидетельства, как кажется, указывают на естественное происхождение (коронавируса - ИФ). Но безусловно мы этого не знаем", - продолжил он.

По данным сайта Worldometer, собирающего статистику об обстановке с COVID-19 в мире, всего зафиксированы более 1,9 млн случаев коронавируса. Скончались свыше 125 тыс. человек, выздоровели более 466 тыс.

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]