Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8657 RUR   0.0233 GBR   2.143 TRY   0.2491

Цена на нефть

14.04   $/bbl WTI 20.11 -2.30 Brent 29.60 -2.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.04.2020 11:58

В Бразилии от коронавируса вылечили 99-летнего ветерана Второй мировой войны

В Бразилии выписали из больницы 99-летнего Эрманду Пивета после того, как он полностью выздоровел от коронавируса нового типа, сообщает в среду новостной портал "Глобу".

Он проходил лечение в больнице вооруженных сил Бразилии в столице страны. Выписка прошла под аплодисменты и музыкальное сопровождение.

"Это была страшная битва для меня, которая оказалась более значительной, чем те, что были на войне", - сказал Пивета.

Эрманду Пивета служил в бразильских артиллерийских войсках в Африке в годы Второй мировой войны.

Бразилия - одна из самых пострадавших в результате пандемии коронавируса стран в Латинской Америке. С начала вспышки в стране зафиксировано 25 тыс. случаев заболевания, около 1,5 тыс. скончались. Более 14 тыс. выздоровели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРАЗИЛИЯ, ВЕТЕРАН, КОРОНАВИРУС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]