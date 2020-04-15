В Бразилии от коронавируса вылечили 99-летнего ветерана Второй мировой войны

В Бразилии выписали из больницы 99-летнего Эрманду Пивета после того, как он полностью выздоровел от коронавируса нового типа, сообщает в среду новостной портал "Глобу".

Он проходил лечение в больнице вооруженных сил Бразилии в столице страны. Выписка прошла под аплодисменты и музыкальное сопровождение.

"Это была страшная битва для меня, которая оказалась более значительной, чем те, что были на войне", - сказал Пивета.

Эрманду Пивета служил в бразильских артиллерийских войсках в Африке в годы Второй мировой войны.

Бразилия - одна из самых пострадавших в результате пандемии коронавируса стран в Латинской Америке. С начала вспышки в стране зафиксировано 25 тыс. случаев заболевания, около 1,5 тыс. скончались. Более 14 тыс. выздоровели.