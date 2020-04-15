В МИД РФ сочли решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗ попыткой переложить на других вину за проблемы американской медицины

В МИД РФ назвали решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения поиском мифических виновных в пандемии коронавируса.
"У политиков этой страны всегда кто-то виноват: в пандемии Китай и ВОЗ, в проигрыше Клинтон - Россия, в проблемах американской медицины - лично Путин. Главное найти мифическую "пробирку" и предъявить ее миру в качестве доказательства виновности других и своей безгрешности", - заявила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.
"Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию (по COVID-19 - ИФ) и поделиться ею своевременно и транспарентно", - пояснил Трамп журналистам.
Он отметил, что организация не смогла проверить "заслуживавшие доверия" сообщения об обстановке в Ухани, которые шли вразрез с заявлениями властей КНР, и что ВОЗ поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку. В результате, напомнил Трамп, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилось.
"ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность", - подчеркнул президент США.
Он напомнил, что в то время как США делали взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн.
По словам Трампа, один из главных проступков ВОЗ заключался в том, что она противодействовала решению США закрыть границу с КНР.
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