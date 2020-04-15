Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8657 RUR   0.0233 GBR   2.143 TRY   0.2491

Цена на нефть

14.04   $/bbl WTI 20.11 -2.30 Brent 29.60 -2.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.04.2020 11:49

В МИД РФ сочли решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗ попыткой переложить на других вину за проблемы американской медицины

В МИД РФ назвали решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения поиском мифических виновных в пандемии коронавируса.

"У политиков этой страны всегда кто-то виноват: в пандемии Китай и ВОЗ, в проигрыше Клинтон - Россия, в проблемах американской медицины - лично Путин. Главное найти мифическую "пробирку" и предъявить ее миру в качестве доказательства виновности других и своей безгрешности", - заявила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

"Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию (по COVID-19 - ИФ) и поделиться ею своевременно и транспарентно", - пояснил Трамп журналистам.

Он отметил, что организация не смогла проверить "заслуживавшие доверия" сообщения об обстановке в Ухани, которые шли вразрез с заявлениями властей КНР, и что ВОЗ поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку. В результате, напомнил Трамп, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилось.

"ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность", - подчеркнул президент США.

Он напомнил, что в то время как США делали взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн.

По словам Трампа, один из главных проступков ВОЗ заключался в том, что она противодействовала решению США закрыть границу с КНР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ВОЗ


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана и России обсудили коронавирус и урегулирование конфликта в Карабахе Главы МИД Азербайджана и России обсудили борьбу с коронавирусом В МИД РФ назвали абсурдными обвинения США в адрес Мадуро о его причастности к наркоторговле Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону подготовку к предстоящей встрече президентов России и Турции - МИД РФ Лавров: Москва будет противодействовать оправданию террористов в Идлибе МИД РФ предлагает Турции воспользоваться "экспертными каналами" вместо громких заявлений по Идлибу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]