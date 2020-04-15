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Дальнее зарубежье 15.04.2020 12:13

В Южной Корее проходят парламентские выборы, несмотря на коронавирус

Граждане Южной Кореи голосуют на парламентских выборах на фоне пандемии коронавируса в мире, сообщают в среду южнокорейские СМИ.

По состоянию на 14:00 по сеульскому времени (08:00 мск) 23,3 млн или 53% от общего числа избирателей отдали свои голоса.

Голосование продлится до 18:00 по местному времени (13:00).

На голосовании избирают членов Национальной ассамблеи на 300 мест. Ожидается, что победу на выборах одержит Совместная демократическая партия президента Мун Чжэ Ина. Рейтинг президента заметно вырос на фоне того, как власти Южной Кореи успешно справляются с коронавирусом.

Южнокорейская избирательная комиссия предприняла меры, чтобы не допустить распространение коронавируса во время выборов.

Избиратели должны надеть медицинские маски, на входе в участок им замеряют температуру. Им также следует продезинфицировать руки и надеть пластиковые перчатки перед голосованием. Чтобы соблюдать правила социального дистанцирования, избирателям рекомендуется стоять на расстоянии не менее 1 метра от других.

Власти решили временно отменить правила карантина, чтобы позволить голосовать на выборах в среду самоизолировавшимся. К голосованию допустят только тех, у кого нет симптомов болезни.

В Южной Корее третий день подряд выявляют менее 30 новых случаев коронавируса, общее число зарегистрированных заболевших составляет 10 591человек. Умерли 225 человек.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]