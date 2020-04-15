28 пациентов с Covid-19 умерли в России за сутки - оперштаб

За минувшие сутки в России отмечено 28 смертей пациентов с новой коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев в стране приблизилось к двум сотням, сообщает оперативный штаб.

"За сутки умерло 28 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 198 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в среду.

В Москве 11 смертей, трое умерших в Дагестане, по двое - в Московской, Псковской областях, Башкирии и Калмыкии, по одному - в Санкт-Петербурге, Пензенской, Тюменской, Белгородской, Астраханской областях и Бурятии.