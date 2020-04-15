Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8657 RUR   0.0233 GBR   2.143 TRY   0.2491

Цена на нефть

14.04   $/bbl WTI 20.11 -2.30 Brent 29.60 -2.14

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.04.2020 11:40

28 пациентов с Covid-19 умерли в России за сутки - оперштаб

За минувшие сутки в России отмечено 28 смертей пациентов с новой коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев в стране приблизилось к двум сотням, сообщает оперативный штаб.

"За сутки умерло 28 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 198 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в среду.

В Москве 11 смертей, трое умерших в Дагестане, по двое - в Московской, Псковской областях, Башкирии и Калмыкии, по одному - в Санкт-Петербурге, Пензенской, Тюменской, Белгородской, Астраханской областях и Бурятии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Попытки возложить на КНР ответственность за коронавирус недопустимы - Лавров Общее число заболевших Covid-19 в России достигло 21,1 тыс. человек, суточный прирост более 2,7 тыс. - оперштаб Суточный прирост новых случаев Covid-19 в РФ превысил 2 тыс. Главы МИД Азербайджана и России обсудили борьбу с коронавирусом COVID-19 негативно сказался на сотрудничестве по космосу - Рогозин Минздрав РФ надеется, что летом активность коронавируса снизится

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]