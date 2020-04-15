Азербайджан в январе-марте увеличил товарооборот с Россией на 2%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-марта 2020 года составил $573,933 млн, что на 2% больше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 8,39% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-март 2020 год.

В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $140,219 млн (рост на 12,2%). В целом, на поставки в Россию пришлось 3,33% азербайджанского экспорта.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-марте составил $433,713 млн (спад на 0,9%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 16,45%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе-марте 2020 года составило $293,494 млн.

Как сообщалось ранее, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2019 года составил $3 млрд 22 млн 46 тыс., что на 18,5% больше показателя 2018 года.

Б.Рустамбеков