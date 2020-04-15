Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в I квартале увеличилось на 16,4%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-марте 2020 года составило $1 млрд 569 млн 795,66 тыс., что на 16,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-март 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $6 млрд 843 млн 734,36 тыс. (спад на 10,2% по сравнению с январем-мартом 2019 года - ИФ). При этом экспорт за отчетный период составил $4 млрд 206 млн 765,01 тыс. (спад на 6,2%), импорт - $2 млрд 636 млн 969,35 тыс. (спад на 15,9%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (89,8%)

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 13,55%, табак и табачную продукцию – 0,72%, фармацевтическую продукцию – 3,23%, удобрения – 0,7%, пластмассы и изделия из них – 3,32%, древесину и продукцию из нее – 2,45%, одежду и аксессуары для одежды – 2,23%, черные металлы и изделия из них – 11,04%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 22,12%, транспортные средства и запчасти – 15,79%, мебель – 0,77%, прочее – 24,08%.

Во внешнеторговых операциях в январе-марте 2020 года задействовано 5,26 тыс. государственных и частных предприятия, 14,501 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 153 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в январе-марте 2020 года проводил с Италией (43,46% от общего экспорта), Турцией (8,33%), Израилем (6,03%), Грецией (4,47%), Индией (4,03%), Чехией (3,41%), Россией (3,33%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (16,45%), Турцией (14,78%), Китаем (13,39%), США (10,69%), Германией (5,22%), Италией (4,53%), Украиной (3,85%), Ираном (2,97%), Великобританией (2,23%).

А. Мамедов