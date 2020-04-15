Авиакомпании и власти США согласовали условия выделения финансовой помощи

Американские авиакомпании достигли предварительной договоренности с Минфином США о предоставлении им финансовой помощи в размере $25 млрд в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
Согласно заявлению министра финансов страны Стивена Мнучина, ряд крупных авиаперевозчиков намерен участвовать в программе покрытия расходов на заработную плату сотрудников.
По его словам, эта программа "поддержит американских работников и позволит сохранить стратегическое значение авиаотрасли, при этом обеспечив соответствующую компенсацию налогоплательщикам".
Средства начнут распределяться уже на этой неделе, сообщил осведомленный источник.
Как отмечает Bloomberg, часть финансирования будет предоставлена в качестве ссуд под низкий процент. В пятницу Стивен Мнучин заявил, что авиакомпании должны будут вернуть 30% от помощи и предоставить варранты, дающие правительству право на приобретение их акций в будущем.
Delta Air Lines сообщила, что ей будет выделено $5,4 млрд, включая необеспеченный 10-летний заем в $1,6 млрд. Авиакомпания предоставит правительству варрант на покупку примерно 1% своих акций в течение пяти лет.
"Финансирование вместе нашими собственными мерами позволит избежать уход сотрудников в неоплачиваемые отпуска и сокращение зарплат до конца сентября, несмотря на падение пассажирского трафика на 95%", - отметил глава Delta Air Lines Эд Бастиан.
Объем помощи Southwest Airlines составит $3,2 млрд, из них около $1 млрд будет предоставлено в качестве ссуды на 10 лет.
American Airlines получит безвозмездное финансирование объемом $4,1 млрд и ссуду в $1,7 млрд.
"Мы считаем, что с этой помощью у нас достаточно финансовых ресурсов, чтобы пережить кризис и быть в состоянии оказывать услуги пассажирам, когда они снова будут готовы совершать полеты", - говорится в совместном сообщении CEO компании Дага Паркера и ее президента Роберта Айсома.
Однако пока не все авиаперевозчики согласились с выдвинутыми властями условиями. Две крупных региональных авиакомпании продолжают переговоры, сообщает Regional Airline Association. По информации осведомленного источника Bloomberg, речь идет о Republican Airlines и ExpressJet Airlines. Они не являются публичными компаниями и не могут предоставить варрантов на приобретение своих акций. ExpressJet частично принадлежит United.
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