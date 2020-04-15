Власти Техаса могут впервые с 1970-х годов принять решение о сокращении добычи нефти

Регулятор, отвечающий за освоение нефтяных месторождений в штате Техас, Texas Railroad Commission во вторник обсудил с представителями отрасли сокращение добычи в условиях падения спроса из-за вспышки коронавируса.

В последний раз власти штата принимали подобное решение в 1970-х годах, пишет The Wall Street Journal. Антимонопольное законодательство США ограничивает возможности федерального правительства по сокращению добычу нефти. Однако Texas Railroad Commission имеет право независимо принимать такое решение, если предложение превосходит спрос.

Как отмечает WSJ, от регулятора не ждали принятия немедленного решения во вторник.

Не все компании, принявшие участие в видеоконференции, поддержали сокращения. Среди сторонников идеи оказались Pioneer и Parsley. Глава Pioneer Скотт Шеффилд призвал штат снизить добычу в мае примерно на 1 млн б/с, что составляет около 20% от январского уровня.

"Если Texas Railroad Commission не будет регулировать (добычу - ИФ) в долгосрочной перспективе, мы исчезнем как отрасль, как и угольная промышленность", - заявил он.

Крупные компании, среди которых Exxon Mobil и Occidental Petroleum, выступили против сокращений.

Другие нефтедобывающие штаты также оценивают необходимость принятия мер в ответ на избыток предложения на рынке. Регулятор в Оклахоме планирует провести слушания по этому вопросу 11 мая.

Государства ОПЕК+ в минувшие выходные договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.