Мировые поставки нефти могут снизиться на 12 млн б/с в мае, добыча стран не-ОПЕК в 2020г может упасть на 2,3 млн б/с - МЭА

Мировые поставки нефти снизятся в мае на рекордные 12 млн баррелей в сутки, после того, как ОПЕК+ заключила историческую сделку по сокращению добычи на 9,7 млн б/с от согласованных уровней, пишет МЭА в ежемесячном отчете.
Поскольку апрельское производство было высоким, эффективное сокращение составит 10,7 млн баррелей в сутки. Предполагается, что дополнительные сокращения будут от других стран, причем в США и Канаде наблюдается наибольший спад. Общее падение добычи вне ОПЕК может достигнуть 5,2 млн баррелей в сутки в четвертом квартале 2020 года, а в целом за год добыча может быть на 2,3 млн баррелей в сутки ниже, чем в прошлом году, считает МЭА.
Число зараженных COVID-19 в Японии превысило 8,2 тыс
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Пул инвесторов во главе с Эр-Риядом и с участием братьев Рубенов покупает "Ньюкасл" за 300 млн фунтов - FT
Компании Carnival и Princess отменили свои круизы до конца июня в связи с COVID-19
Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 2 млн
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 71 человек, один скончался
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
Билл Гейтс назвал опасным решение Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ
В Южной Корее проходят парламентские выборы, несмотря на коронавирус
В Бразилии от коронавируса вылечили 99-летнего ветерана Второй мировой войны
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог