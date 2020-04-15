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ТЭК 15.04.2020 12:23

Мировые поставки нефти могут снизиться на 12 млн б/с в мае, добыча стран не-ОПЕК в 2020г может упасть на 2,3 млн б/с - МЭА

Мировые поставки нефти снизятся в мае на рекордные 12 млн баррелей в сутки, после того, как ОПЕК+ заключила историческую сделку по сокращению добычи на 9,7 млн б/с от согласованных уровней, пишет МЭА в ежемесячном отчете.

Поскольку апрельское производство было высоким, эффективное сокращение составит 10,7 млн баррелей в сутки. Предполагается, что дополнительные сокращения будут от других стран, причем в США и Канаде наблюдается наибольший спад. Общее падение добычи вне ОПЕК может достигнуть 5,2 млн баррелей в сутки в четвертом квартале 2020 года, а в целом за год добыча может быть на 2,3 млн баррелей в сутки ниже, чем в прошлом году, считает МЭА.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]