Мировые поставки нефти могут снизиться на 12 млн б/с в мае, добыча стран не-ОПЕК в 2020г может упасть на 2,3 млн б/с - МЭА

Мировые поставки нефти снизятся в мае на рекордные 12 млн баррелей в сутки, после того, как ОПЕК+ заключила историческую сделку по сокращению добычи на 9,7 млн б/с от согласованных уровней, пишет МЭА в ежемесячном отчете.

Поскольку апрельское производство было высоким, эффективное сокращение составит 10,7 млн баррелей в сутки. Предполагается, что дополнительные сокращения будут от других стран, причем в США и Канаде наблюдается наибольший спад. Общее падение добычи вне ОПЕК может достигнуть 5,2 млн баррелей в сутки в четвертом квартале 2020 года, а в целом за год добыча может быть на 2,3 млн баррелей в сутки ниже, чем в прошлом году, считает МЭА.