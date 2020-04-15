Азербайджан в I квартале сократил выручку от экспорта нефти на 0,3%

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в I-ом квартале 2020 года составил 7 млн 576 тыс. 415,44 тонн (номенклатурный код 2709), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК)
Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $3 млрд 522 млн 698,22 тыс.
В январе-марте 2019 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 7 млн 697 тыс. 392,28 тонн на сумму $3 млрд 534 млн 348,62 тыс. Таким образом, в отчетный период 2020 года экспорт данной продукции сократился в натуральном выражении на 1,6%, в стоимостном – сократился на 0,3%.
В 2019 году экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 30 млн 837,085 тыс. тонн на $14 млрд 814 млн 132,71 тыс. (рост в количественном выражении составил 4,5%, в стоимостном - на 5,8%).
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент прокачки нефти по трубопроводу. Обычно декларации по продажам нефти поступают в ГТК через два-три месяца. Поэтому данные могут отличаться на каком-то отрезке времени
Н.Аббасова
Число зараженных COVID-19 в Японии превысило 8,2 тыс
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Пул инвесторов во главе с Эр-Риядом и с участием братьев Рубенов покупает "Ньюкасл" за 300 млн фунтов - FT
Компании Carnival и Princess отменили свои круизы до конца июня в связи с COVID-19
Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 2 млн
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 71 человек, один скончался
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
Билл Гейтс назвал опасным решение Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ
В Южной Корее проходят парламентские выборы, несмотря на коронавирус
В Бразилии от коронавируса вылечили 99-летнего ветерана Второй мировой войны
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог