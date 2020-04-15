Азербайджан в I квартале сократил выручку от экспорта нефти на 0,3%

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в I-ом квартале 2020 года составил 7 млн 576 тыс. 415,44 тонн (номенклатурный код 2709), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК)

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $3 млрд 522 млн 698,22 тыс.

В январе-марте 2019 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 7 млн 697 тыс. 392,28 тонн на сумму $3 млрд 534 млн 348,62 тыс. Таким образом, в отчетный период 2020 года экспорт данной продукции сократился в натуральном выражении на 1,6%, в стоимостном – сократился на 0,3%.

В 2019 году экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 30 млн 837,085 тыс. тонн на $14 млрд 814 млн 132,71 тыс. (рост в количественном выражении составил 4,5%, в стоимостном - на 5,8%).

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент прокачки нефти по трубопроводу. Обычно декларации по продажам нефти поступают в ГТК через два-три месяца. Поэтому данные могут отличаться на каком-то отрезке времени

Н.Аббасова