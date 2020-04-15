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Транспорт и связь 15.04.2020 12:21

Импорт легковушек в Азербайджан в январе-марте 2020г составил на $140,4 млн

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-марте 2020 года составил 15,492 тыс. единиц, на общую сумму $169 млн 634,06 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт увеличился в 1,9 раза.

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров - 14,417 тыс. на сумму $140 млн 384,77 тыс. По сравнению с январем-мартом 2019 года импорт легковых автомобилей увеличился в 2 раза.

В январе-марте в Азербайджан также импортировано 972 единиц (на сумму $15 млн 75,4 тыс.) моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 1,5 раза), 37 единиц моторных транспортных средств спецназначения (спад на 9,8%) на $6 млн 773,93 тыс.

Кроме того, за отчетный период в республику ввезены 66 единицы моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 1,5 раза), на сумму $7 млн 399,96 тыс.

Как сообщалось ранее, импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 65,2% до 47.71 тыс. единиц.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВТОМОБИЛИ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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