Импорт легковушек в Азербайджан в январе-марте 2020г составил на $140,4 млн

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-марте 2020 года составил 15,492 тыс. единиц, на общую сумму $169 млн 634,06 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт увеличился в 1,9 раза.

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров - 14,417 тыс. на сумму $140 млн 384,77 тыс. По сравнению с январем-мартом 2019 года импорт легковых автомобилей увеличился в 2 раза.

В январе-марте в Азербайджан также импортировано 972 единиц (на сумму $15 млн 75,4 тыс.) моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 1,5 раза), 37 единиц моторных транспортных средств спецназначения (спад на 9,8%) на $6 млн 773,93 тыс.

Кроме того, за отчетный период в республику ввезены 66 единицы моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 1,5 раза), на сумму $7 млн 399,96 тыс.

Как сообщалось ранее, импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 65,2% до 47.71 тыс. единиц.

Б.Рустамбеков