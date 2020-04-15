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ТЭК 15.04.2020 12:34

Предложение нефти в мире в апреле превысило 101 млн б/с из-за ОАЭ и Саудовской Аравии

Добыча нефти странами ОПЕК в апреле составила 31,2 млн баррелей в сутки по сравнению с 28,6 млн б/с в марте (рост на 10%), в частности, Саудовская Аравия увеличила добычу до 12 млн б/с, следует из отчета МЭА.

"Рост Саудовской Аравии наряду с ростом ОАЭ может привести к увеличению мировых поставок нефти в апреле по сравнению с мартом на 1,2 млн баррелей в сутки до более 101 млн баррелей в сутки", - говорится в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, ДОБЫЧА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]