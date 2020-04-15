Предложение нефти в мире в апреле превысило 101 млн б/с из-за ОАЭ и Саудовской Аравии

Добыча нефти странами ОПЕК в апреле составила 31,2 млн баррелей в сутки по сравнению с 28,6 млн б/с в марте (рост на 10%), в частности, Саудовская Аравия увеличила добычу до 12 млн б/с, следует из отчета МЭА.
"Рост Саудовской Аравии наряду с ростом ОАЭ может привести к увеличению мировых поставок нефти в апреле по сравнению с мартом на 1,2 млн баррелей в сутки до более 101 млн баррелей в сутки", - говорится в документе.
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