Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8657 RUR   0.0233 GBR   2.143 TRY   0.2491

Цена на нефть

14.04   $/bbl WTI 20.11 -2.30 Brent 29.60 -2.14

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.04.2020 17:40

В Белоруссии в параде на 9 мая планируют задействовать 185 единиц техники, длина колонны составит 2 км

В Белоруссии, несмотря на распространение коронавируса, идет подготовка механизированной колонны к военному параду на 9 мая.

"Планируется, что в составе механизированной колонны пройдут 18 парадных расчетов во главе с легендарным танком Т-34. Всего будет задействовано 185 единиц техники. Общая длина колонны составит около 2 километров", - сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.

По информации ведомства, отличительной особенностью парада этого года станет то, что в нем будут участвовать только новые и модернизированные образцы военной техники. В частности, танки Т-72Б3; бронетранспортеры БТР-80 и БТР-70МБ1; системы реактивного залпового огня "БелГрад" и "Полонез"; зенитный ракетный комплекс "Тор-М2"; автомобили "Богатырь" и "Дракон" и бронированные транспортные средства "Кайман".

В Минобороны отметили, что в настоящее время расчеты и экипажи военной техники отрабатывают вопросы слаженности действий на специальной площадке в районе аэродрома Липки. "Личный состав совершенствует навыки вождения и обслуживания закрепленной за ними техники, повышает профессиональное мастерство. Особое внимание при подготовке водительского состава уделяется отработке вопросов соблюдения дистанции, скорости движения и слаженности в составе колонн. Для отработки данных вопросов в течение 5 часов три раза в неделю водители преодолевают около 60 километров, а всего за время подготовки к параду около 300 километров", - рассказали в министерстве.

В конце марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике не будут отменять из-за коронавируса мероприятия ко Дню Победы. "Мы пока ничего не отменяем, у нас (в Минске - ИФ) будут все запланированные мероприятия", - сказал он.

Позднее белорусские власти заявили, что решение о проведении парада на 9 мая будет приниматься ближе к дате.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПАРАД, ПОДГОТОВКА


Похожие новости


Белорусы после инцидента с танком собирают подписи против военных парадов в Минске

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]