В Белоруссии в параде на 9 мая планируют задействовать 185 единиц техники, длина колонны составит 2 км

В Белоруссии, несмотря на распространение коронавируса, идет подготовка механизированной колонны к военному параду на 9 мая.
"Планируется, что в составе механизированной колонны пройдут 18 парадных расчетов во главе с легендарным танком Т-34. Всего будет задействовано 185 единиц техники. Общая длина колонны составит около 2 километров", - сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
По информации ведомства, отличительной особенностью парада этого года станет то, что в нем будут участвовать только новые и модернизированные образцы военной техники. В частности, танки Т-72Б3; бронетранспортеры БТР-80 и БТР-70МБ1; системы реактивного залпового огня "БелГрад" и "Полонез"; зенитный ракетный комплекс "Тор-М2"; автомобили "Богатырь" и "Дракон" и бронированные транспортные средства "Кайман".
В Минобороны отметили, что в настоящее время расчеты и экипажи военной техники отрабатывают вопросы слаженности действий на специальной площадке в районе аэродрома Липки. "Личный состав совершенствует навыки вождения и обслуживания закрепленной за ними техники, повышает профессиональное мастерство. Особое внимание при подготовке водительского состава уделяется отработке вопросов соблюдения дистанции, скорости движения и слаженности в составе колонн. Для отработки данных вопросов в течение 5 часов три раза в неделю водители преодолевают около 60 километров, а всего за время подготовки к параду около 300 километров", - рассказали в министерстве.
В конце марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике не будут отменять из-за коронавируса мероприятия ко Дню Победы. "Мы пока ничего не отменяем, у нас (в Минске - ИФ) будут все запланированные мероприятия", - сказал он.
Позднее белорусские власти заявили, что решение о проведении парада на 9 мая будет приниматься ближе к дате.
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