Глава Еврокомиссии назвала колоссальной цену защиты Европы от коронавируса

Принятые в ЕС ограничительные меры помогли защитить население от Covid-19, однако за это пришлось заплатить колоссальную цену, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Меры ограничительного характера, принятые странами-членами, сыграли ключевую роль для сдерживания распространения инфекции. Это помогло нашим системам здравоохранения справиться с ситуацией. Однако цена таких мер - колоссальная", - написала глава ЕК в твиттере.

Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия рекомендует учитывать три пункта при принятии решений о смягчении ограничительных мер. Это существенное снижение темпа распространения вируса, достаточно мощные возможности системы здравоохранения страны, и наличие инструментов по эффективному мониторингу развития ситуации с коронавирусом.