Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8657 RUR   0.0233 GBR   2.143 TRY   0.2491

Цена на нефть

14.04   $/bbl WTI 20.11 -2.30 Brent 29.60 -2.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.04.2020 17:30

Глава Еврокомиссии назвала колоссальной цену защиты Европы от коронавируса

Принятые в ЕС ограничительные меры помогли защитить население от Covid-19, однако за это пришлось заплатить колоссальную цену, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Меры ограничительного характера, принятые странами-членами, сыграли ключевую роль для сдерживания распространения инфекции. Это помогло нашим системам здравоохранения справиться с ситуацией. Однако цена таких мер - колоссальная", - написала глава ЕК в твиттере.

Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия рекомендует учитывать три пункта при принятии решений о смягчении ограничительных мер. Это существенное снижение темпа распространения вируса, достаточно мощные возможности системы здравоохранения страны, и наличие инструментов по эффективному мониторингу развития ситуации с коронавирусом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, ЭКОНОМИКА


Похожие новости


ЕC выделит Грузии 250 млн евро на борьбу с коронавирусом Covid-19 и его последствиями Еврогруппа согласовала антикризисные меры на полтриллиона евро - Мишель Министры финансов ЕС договорились о пакете мер на €540 млрд для борьбы с последствиями коронавируса Пакет помощи ЕС в борьбе против COVID-19 в мире превысит 20 млрд евро - Боррель ЕС выделит более 15 млрд евро в помощь в борьбе против COVID-19 в мире - глава ЕК Борьба против пандемии будет полностью бесполезной, если не вести ее глобально, считают в ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]