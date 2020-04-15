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В США создадут отраслевые группы по восстановлению экономики с участием предпринимателей и политиков

В США будут созданы группы по восстановлению экономической деятельности в стране после отмены ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщил во вторник Белый дом.

В группы, получившие названия Great American Economic Revival Industry Groups, войдут руководители более 50 американских компаний из различных отраслей.

В списке, опубликованном на сайте Белого Дома, в частности, фигурируют имена глав крупнейших американских банков: Брайан Мойнихэн из Bank of America, Джейми Даймон из JPMorgan Chase, Дэвид Соломон из Goldman Sachs и др. В технологическую группу войдет гендиректор Apple Тим Кук и глава AlphabetСундар Пичаи.

Помимо представителей бизнеса, в группах будут участвовать бывший Госсекретарь США Кондолиза Райс, а также представители спорта.

Как отмечает Associated Press, группы будут функционировать независимо от рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что общественные ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, могут начать снимать еще до 1 мая.

"Планы по открытию страны скоро будут сформулированы окончательно", - сказал Трамп. По его словам, он планирует переговорить с губернаторами всех 50 штатов, для каждого будет предусмотрен свой собственный план снятия ограничений.

Однако эксперты в области здравоохранения, включая директора Национального института изучения аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, предупредили, что преждевременная отмена мер социального дистанцирования может привести к новой волне заражений, из-за которой придется снова приостанавливать экономическую деятельность, отмечает AP.

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Тэги: США, ЭКОНОМИКА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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