Боррель осудил решение Трампа приостановить финансирование ВОЗ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил сожаление из-за решения США приостановить финансирование ВОЗ и призвал сплотиться в борьбе с COVID-19.

"Глубоко сожалею в связи с решением США приостановить финансирование ВОЗ. Такой шаг нельзя оправдать в то время, когда усилия этой организации нужны, как никогда раньше, чтобы способствовать сдерживанию и облегчению ситуации с пандемией коронавируса", - написал Боррель в среду в Twitter.

"Только сплотив усилия, мы можем преодолеть кризис, для которого не существует границ", - заявил Боррель.

Прежде Боррель высказывался в поддержку действий ВОЗ в борьбе с коронавирусом.

Трамп во вторник заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.