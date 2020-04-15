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Дальнее зарубежье 15.04.2020 17:15

Боррель осудил решение Трампа приостановить финансирование ВОЗ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил сожаление из-за решения США приостановить финансирование ВОЗ и призвал сплотиться в борьбе с COVID-19.

"Глубоко сожалею в связи с решением США приостановить финансирование ВОЗ. Такой шаг нельзя оправдать в то время, когда усилия этой организации нужны, как никогда раньше, чтобы способствовать сдерживанию и облегчению ситуации с пандемией коронавируса", - написал Боррель в среду в Twitter.

"Только сплотив усилия, мы можем преодолеть кризис, для которого не существует границ", - заявил Боррель.

Прежде Боррель высказывался в поддержку действий ВОЗ в борьбе с коронавирусом.

Трамп во вторник заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]