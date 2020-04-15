Министры в Новой Зеландии сократят на 20% свои зарплаты в знак солидарности с пострадавшими от коронавируса согражданами

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в среду заявила, что члены ее правительства решили урезать свои зарплаты на 20% на ближайшие полгода в знак солидарности с тем, кто пострадал от экономических последствий пандемии коронавируса.
"Сегодня мы с министрами правительства сократим наши зарплаты на 20% на период следующих шести месяцев", - сказала новозеландский премьер на пресс-конференции.
Она отметила, что многие в Новой Зеландии потеряли работу, а зарплаты некоторых новозеландцев значительно уменьшились.
Кроме того, Ардерн указала, что наиболее высокопоставленные чиновники в ближайшее время лишатся ряда премий. Это не коснется большинства сотрудников, находящихся на госслужбе, таких как медперсонал.
"Многие сотрудники на госслужбе - это занятые в жизненно важной деятельности сотрудники, такие как медсестры, полицейские, специалисты в области здравоохранения", - добавила она.
Ранее Ардерн заявила, что решение о продлении или снятии ограничительных мер и действующего режима национальной ЧС, который был объявлен в конце марта, будет приниматься 20 апреля.
"Цифры выявленных заражений могут быть невысоки, но это не означает, что мы уже победили этот вирус", - сказала Ардерн.
"Мы осознаем необходимость запустить нашу экономику как можно скорее", - добавила она.
По последним данным, число зараженных Covid-19 в Новой Зеландии достигло 1078, выздоровели 728 человек, жертвами коронавируса стали девять пациентов.
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