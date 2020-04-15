ЕС проведет 4 мая онлайн-сбор средств для борьбы с COVID-19

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС организует 4 мая конференцию в режиме онлайн для сбора средств для борьбы с распространением нового типа коронавируса.

"Я решила провести онлайн конференцию 4 мая по сбору средств", - написала председатель Еврокомиссии в твиттере в среду.

По ее словам, эти средства будут направлены на исследования в области разработки вакцины и на лечение заразившихся коронавирусом.

Фон дер Ляйен добавила, что вакцина представляется "нашим лучшим общим шансом на то, чтобы одержать победу над вирусом".

Она выразила надежду, что конференция позволит также "найти инновационные решения" сложившейся ситуации.