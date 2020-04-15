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Дальнее зарубежье 15.04.2020 18:49

ЕС проведет 4 мая онлайн-сбор средств для борьбы с COVID-19

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС организует 4 мая конференцию в режиме онлайн для сбора средств для борьбы с распространением нового типа коронавируса.

"Я решила провести онлайн конференцию 4 мая по сбору средств", - написала председатель Еврокомиссии в твиттере в среду.

По ее словам, эти средства будут направлены на исследования в области разработки вакцины и на лечение заразившихся коронавирусом.

Фон дер Ляйен добавила, что вакцина представляется "нашим лучшим общим шансом на то, чтобы одержать победу над вирусом".

Она выразила надежду, что конференция позволит также "найти инновационные решения" сложившейся ситуации.

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Тэги: ЕС, КОНФЕРЕНЦИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]