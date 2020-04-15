В Европе из-за коронавируса возникли проблемы со сбором урожая

Фермеры в странах Европы столкнулись с нехваткой сезонной рабочей силы из-за эпидемии коронавируса, сообщают западные СМИ.
Так, в Испании некому собирать клубнику, сообщает сайт "Дойче велле". Из-за объявленных на фоне коронавируса ограничительных мер в Испанию не смогли добраться сезонные работники из Марокко, приезжавшие туда каждый год. Кроме того, к себе на родину вернулись работники из стран Восточной Европы.
В провинции Уэльва, которая производит 97% испанской клубники, не хватает 25 тыс. работников.
Не хватает сезонных работников из других стран и на полях в Германии. Так, по данным "Дойче велле", стране нужно еще 300 тыс. человек для работы на фермах.
Германия ослабила ограничения на пересечение границ, из-за чего в страну отправились граждане Румынии, сообщает издание euobserver. Так, 9 апреля в аэропорте Клуж-Напока на северо-западе Румынии собралось около 2 тыс. сезонных работников, желающих вылететь в Германию.
В Италии созрела спаржа и клубника, но ограничительные меры также мешают работникам-мигрантам попасть в страну, сообщает издание Politico.
Министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства Тереза Белланова предложила дать разрешение на работу мигрантам без необходимых для этого документов, чтобы решить проблему с урожаем.
На прошлой неделе Европейский парламентский исследовательский центр предупредил, что из-за нехватки работников-мигрантов, в европейский супермаркетах могут вырасти цены, в частности, на свежие продукты.
Издание Foreign Policy отмечает, что коронавирус угрожает нарушить глобальные цепочки поставок продовольствия.
Производство основных зерновых культур, таких как пшеница, кукуруза и соевые бобы, в меньшей степени пострадали от ограничительных мер, поскольку их сбор в основном механизирован, отмечает Foreign Poilicy. Проблемы в основном возникают с овощами и фруктами: они бывтро портятся, а для их сбора и упаковки нужны люди.
Большую часть продовольствия перевозят по морю. Из-за закрытия границ коммерческие суда не могут свободно заходить в порты или брать новых членов экипажа, что также негативно сказывается на поставках продовольствия.
Потребители уже ощущают на себе перебои с поставками, сообщает издание. Так, цены на пшеницу в мире выросли на 8%, а на рис - на 25%. Больше всего из-за сложившейся сильнее всего пострадают страны с бедным населением, а также страны, которые чаще импортируют продовольствие, а не экспортируют его, замечает Foreign Poilicy.
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