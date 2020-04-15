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Дальнее зарубежье 15.04.2020 19:04

В Израиле лечат от коронавирусной инфекции роженицу и восьмидневного младенца

Мать новорожденного ребенка, который заразился коронавирусом, также дала положительный результат на COVID-19, сообщил в среду один из медицинских центров Израиля.

Накануне руководство центра объявило, что к ним поступил самый молодой пациент с COVID-19 в Израиле - восьмидневный ребенок. Он был доставлен с высокой температурой, а впоследствии дал положительный результат на COVID-19, сообщили в среду израильские СМИ.

По словам сотрудников клиники, и у ребенка, и у матери состояние нормальное.

В Израиле по состоянию на среду подтверждено 12,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, сообщил Минздрав страны.

176 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Число погибших от коронавируса возросло до 126 человек. 2,3 тыс. человек выздоровели.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, НОВОРОЖДЕННЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]