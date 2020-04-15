Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8657 RUR   0.0233 GBR   2.143 TRY   0.2491

Цена на нефть

14.04   $/bbl WTI 20.11 -2.30 Brent 29.60 -2.14

Погода в Баку

  ночь день

Регион 15.04.2020 20:07

Украина продолжает переговоры с Ираном, в том числе о возвращения "черных ящиков" сбитого самолета "МАУ" - глава украинского МИД

Министерство иностранных дел Украины продолжает работать над получением "черных ящиков" сбитого Ираном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Иран якобы направил Киеву проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому Украина и семьи жертв авиакатастрофы должны признать в качестве причины крушения "человеческую ошибку", а не действия иранских военных.

"Сообщения СМИ о меморандуме Ирана стоит воспринимать как .... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются. Работаем над получением "черных ящиков". Ключевое для нас: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, привлечение к ответственности согласно нормам международного права", - написал Кулеба в твиттере в среду.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, МИД, ИРАН, БОИНГ


Похожие новости


В авиакатастрофе под Тегераном погибли граждане семи стран - МИД Украины Главы МИД Азербайджана и Украины довольны сотрудничеством в сферах торговли и транспорта Зеленский внес в Раду кандидатуру Пристайко на должность министра иностранных дел Главы МИД Польши, Швеции, Франции и ФРГ приедут в Киев для встречи с Зеленским Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией на Украине - глава МИД Литвы МИД Азербайджана исключил украинскую телеведущую из «черного списка» по Карабаху

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]