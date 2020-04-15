Министерство иностранных дел Украины продолжает работать над получением "черных ящиков" сбитого Ираном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Иран якобы направил Киеву проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому Украина и семьи жертв авиакатастрофы должны признать в качестве причины крушения "человеческую ошибку", а не действия иранских военных.

"Сообщения СМИ о меморандуме Ирана стоит воспринимать как .... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются. Работаем над получением "черных ящиков". Ключевое для нас: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, привлечение к ответственности согласно нормам международного права", - написал Кулеба в твиттере в среду.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.