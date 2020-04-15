Торжества по случаю юбилея Победы в Молдавии перенесли на конец августа

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в связи с пандемией коронавируса мероприятия по случаю Дня Победы перенесены на 24 августа - День освобождения Кишинева.

"Созвал сегодня рабочее заседание по вопросу организации и проведения мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Исходя из кризисной ситуации, в которой мы оказались, и с учетом введенных властями ограничительных мер, участники заседания единогласно решили, что массовые мероприятия, как-то: Марш Победы - "Бессмертный полк", праздничный концерт, посвященный Дню Победы, - переносятся на 24 августа, в день освобождения Молдавии от фашистской оккупации", - сообщил Додон в среду в facebook.