Торжества по случаю юбилея Победы в Молдавии перенесли на конец августа

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в связи с пандемией коронавируса мероприятия по случаю Дня Победы перенесены на 24 августа - День освобождения Кишинева.
"Созвал сегодня рабочее заседание по вопросу организации и проведения мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Исходя из кризисной ситуации, в которой мы оказались, и с учетом введенных властями ограничительных мер, участники заседания единогласно решили, что массовые мероприятия, как-то: Марш Победы - "Бессмертный полк", праздничный концерт, посвященный Дню Победы, - переносятся на 24 августа, в день освобождения Молдавии от фашистской оккупации", - сообщил Додон в среду в facebook.
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