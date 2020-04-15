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Дальнее зарубежье 15.04.2020 20:28

Число жертв коронавируса в Бельгии приближается к 4,5 тыс

Представители национального антикризисного центра и Минздрава Бельгии объявили в среду в Брюсселе, что в стране с начала пандемии COVID-19 зарегистрировано 4440 умерших с диагнозом заражения коронавирусом.

За последние сутки добавились 283 новых летальных исхода.

За этот же срок госпитализированы 250 новых инфицированных COVID-19, и 239 вылечившихся пациентов покинули больницы. При общем числе 11 тыс. 932 госпитализированных с коронавирусом за время эпидемии выписано 7 тыс. 107 выздоровевших.

Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 2454 выявленных случая. По данным на среду, общее количество заразившихся в стране достигло 33573.

Комментируя эти цифры на пресс-конференции, официальный представитель бельгийской медицинской администрации Эмманюэль Андре заявил: "Сегодня отмечено более высокое число выявленных случаев. Но это увеличение отражает скорее усилия проводить как можно больше тестирований, особенно в домах престарелых, чем реальный рост заражений вообще".

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]