Число жертв коронавируса в Бельгии приближается к 4,5 тыс

Представители национального антикризисного центра и Минздрава Бельгии объявили в среду в Брюсселе, что в стране с начала пандемии COVID-19 зарегистрировано 4440 умерших с диагнозом заражения коронавирусом.
За последние сутки добавились 283 новых летальных исхода.
За этот же срок госпитализированы 250 новых инфицированных COVID-19, и 239 вылечившихся пациентов покинули больницы. При общем числе 11 тыс. 932 госпитализированных с коронавирусом за время эпидемии выписано 7 тыс. 107 выздоровевших.
Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 2454 выявленных случая. По данным на среду, общее количество заразившихся в стране достигло 33573.
Комментируя эти цифры на пресс-конференции, официальный представитель бельгийской медицинской администрации Эмманюэль Андре заявил: "Сегодня отмечено более высокое число выявленных случаев. Но это увеличение отражает скорее усилия проводить как можно больше тестирований, особенно в домах престарелых, чем реальный рост заражений вообще".
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