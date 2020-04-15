В Казахстане начнут массово тестировать врачей на Covid-19

В Казахстане проведут массовое тестирование медицинских работников на коронавирусную инфекцию для локализации её очагов, сообщил замглавы Минздрава республики Камалжан Надыров.

"Сегодня медицинские организации тотально будут охвачены тестированием. Для этого есть все необходимые средства, есть тесты и расходные материалы. Выстроен план работы в данном направлении", - сказал Надыров, выступая с заявлением в Алматы в среду.

"Это делается, чтобы обезопасить врачей и выявить очаги. Статистика будет неприятно расти, будем, возможно, выявлять новые случаи среди наших коллег либо пациентов. Если мы хотим локализовать все очаги, нам необходимо массово тестировать наших коллег", - добавил чиновник.

По его словам, кроме врачей тестирование пройдут сотрудники полиции, работники на блокпостах вокруг карантинных городов, а также те, кто в силу рода деятельности должны работать, например сотрудники продуктовых магазинов.

"Наша задача максимально охватить все группы риска и максимально рано охватить очаги. Только тогда мы можем сказать, что работа проведена полномасштабная, что мы выявили очаги и прервали цепочку заражения. Чем раньше эта работа будет проведена, тем быстрее мы сможем выйти из этого кризиса", - заключил он.

Как сообщил в среду руководитель городского управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев, в Алматы Covid-19 заразились 218 медицинских работников. Из них 182 работника Центральной городской клинической больницы, 30 сотрудников Детской городской клинической инфекционной больницы, два сотрудника станции скорой неотложной медицинской помощи, один сотрудник городской больницы №1, по одному сотруднику в городских поликлиниках №№ 11, 32 и 12.

Ранее глава Минздрава Елжан Биртанов поручил заместителю председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурхану Садвакасову провести расследование вспышки инфекции в медорганизациях Алматы.

По последним данным, в Казахстане число заражений коронавирусом достигло 1290, из них больше всего (380) выявлено в Алматы.