Глава ВОЗ после решения США приостановить финансирование заявил, что сконцентрирован на борьбе против COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду заявил, что его организация сосредоточена на работе по борьбе с коронавирусом.

"Мы не можем терять время. ВОЗ сконцентрирована только на работе с целью помочь всем людям спасать жизни и остановить пандемию COVID-19", - написал он в Twitter.

Такое заявление глава ВОЗ сделал спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.