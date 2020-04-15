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Внешняя политика 15.04.2020 17:10

Ашрафханов назначен новым послом Узбекистана в Азербайджане

Узбекистан назначил нового чрезвычайного и полномочного посла страны в Азербайджане, сообщают узбекские СМИ.

“14 апреля из Ташкента в Баку прибыл вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, ранее работавший Исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда”, - сообщают издания.

По информации СМИ, Ашрафханов покинул пост исполнительного директора Внебюджетного пенсионного фонда в марте текущего года

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]