Ашрафханов назначен новым послом Узбекистана в Азербайджане

Узбекистан назначил нового чрезвычайного и полномочного посла страны в Азербайджане, сообщают узбекские СМИ.

“14 апреля из Ташкента в Баку прибыл вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, ранее работавший Исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда”, - сообщают издания.

По информации СМИ, Ашрафханов покинул пост исполнительного директора Внебюджетного пенсионного фонда в марте текущего года

Х.Насирзаде



